Blackstone vai adquirir administradora de edifícios de luxo por US$ 10 bilhões

08/04/2024 - 18:47

A Blackstone concordou em adquirir uma administradora de edifícios de apartamentos de luxo por cerca de US$ 10 bilhões, sinalizando que um dos maiores investidores imobiliários do mundo está aumentando suas aplicações após um período de movimentos mais cautelosos.

A Blackstone está em vias para adquirir o Apartment Income REIT, que possui 76 comunidades de moradias para aluguel localizadas principalmente em mercados costeiros, incluindo Miami, Los Angeles e Boston, confirmaram as empresas hoje. A Blackstone planeja investir outros US$ 400 milhões para melhorar as propriedades, disse a empresa.

A aquisição é a maior transação da Blackstone no mercado multifamiliar. Isto reflete o otimismo da empresa em relação ao setor de habitação e a sua convicção de que o setor imobiliário comercial em geral está no fundo do poço e que é chegado o momento de intensificar os investimentos.

O mercado imobiliário comercial tem sofrido a pior recessão desde a crise financeira de 2008. As vagas em edifícios de escritórios estão em níveis recordes porque mais empresas estão permitindo flexibilidade no local de trabalho para os funcionários.