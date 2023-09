Blackstone e Airbnb entram no índice S&P 500 e Walgreens sai do S&P 100

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2023 - 20:13 Compartilhe

Blackstone e Airbnb entrarão no índice S&P 500 antes da abertura do mercado em 18 de setembro, substituindo Lincoln National e Newell Brands, informou a S&P Dow Jones Indices nesta sexta-feira, 1º. Além disso, a Walgreens Boots Alliance será removida do S&P 100, continuando apenas no S&P 500.

Rebaixadas, Lincoln e Newell se juntarão ao S&P SmallCap 600. Enquanto isso, a Deere & Co, componente do S&P 500, substituirá a Walgreens Boots Alliance no S&P 100. A S&P Dow Jones Indices disse que a Walgreens “não é mais representativa do mercado de megacapitalização”, mas permanecerá no S&P 500. “As mudanças garantem que cada índice seja mais representativo de sua faixa de capitalização de mercado”, disse a S&P Dow Jones Indices em um comunicado.

