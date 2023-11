Blackstone confirma acordo para comprar empresa de software Civica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2023 - 19:08 Para compartilhar:

A Blackstone confirmou na quarta-feira, 22, relatos de que concordou em comprar a empresa de software Civica do Partners Group Holding. O preço de compra é de pouco menos de US$ 2,5 bilhões, segundo uma fonte familiarizada com a transação. O acordo foi divulgado na terça-feira pelo The Wall Street Journal.

O Partners Group adquiriu a Civica em 2017 por cerca de US$ 1,3 bilhão e a redirecionou para seu negócio de software. As ações da Blackstone subiram cerca de 0,95% nesta quarta-feira.

