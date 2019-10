BlackRock supera projeção de lucro por ação no terceiro trimestre

A BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, registrou lucro líquido de US$ 1,119 bilhão, uma queda de 8% em relação ao resultado de igual período do ano passado, quando o lucro líquido foi de US$ 1,214 bilhão.

O resultado equivale a um lucro por ação ajustado de US$ 7,15, 5% menor do que os US$ 7,52 no terceiro trimestre do ano passado. O número, contudo, superou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro por ação de US$ 6,96 no período.

A receita do terceiro trimestre subiu 3%, de US$ 3,576 bilhões em 2018 para US$ 3,692 bilhões em 2019, em linha com o esperado por analistas.

O total de ativos da BlackRock ficou em US$ 9,96 trilhões.

Às 8h07 (de Brasília), a ação da BlackRock estava estável no pré-mercado em Nova York.