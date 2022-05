BlackRock reduz exposição à China por temores macroeconômicos e geopolíticos

LONDRES (Reuters) – A BlackRock reduziu sua exposição a ações e títulos do governo chinês, e renda fixa asiática de forma mais ampla, de ligeiramente “overweight” para neutro, e citou uma piora das perspectivas macroeconômicas, bem como geopolíticas, como motivo para a decisão.





“Os laços da China com a Rússia também criaram uma nova preocupação geopolítica que exige mais compensação por manter ativos chineses, ao nosso ver”, disse Jean Boivin, chefe do BlackRock Investment Institute em nota semanal a clientes.

A BlackRock também disse que elevou os títulos governamentais europeus para neutro, com a visão de que as precificações de mercado para os aumentos de juros na zona do euro são “hawkish” demais, devido ao impacto do choque de energia no crescimento.

A gestora de ativos viu “pouca chance de um cenário econômico perfeito de inflação baixa e crescimento estável. A queda do mercado na semana passada mostra que investidores estão se ajustando a essa realidade”.

(Por Karin Strohecker)