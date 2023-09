BlackRock lança fundo ETF de estratégia ativa, que concorrerá com o do JPMorgan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 15:48 Compartilhe

A BlackRock está lançando um fundo ETF de estratégia ativa que concorrerá com o bastante popular ETF do JPMorgan. O BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) foi lançado nesta quinta-feira, e buscará prover retornos elevados por meio de ações que pagam dividendos e o uso de opções.

A estratégia é similar ao ETF do JPMorgan, que atraiu neste ano mais de US$ 12 bilhões em fluxo de capital, enquanto pagava um dividendo em 12 meses de 9,8%. Os dois fundos têm uma taxa anual de 0,35%. Essa modalidade de ETF representa menos de 10% do mercado, mas atraiu neste ano uma parcela considerável de ativos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias