BlackRock eleva ações dos EUA, com bom desempenho impulsionado por IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 21:32 Para compartilhar:

A BlackRock atualizou nesta segunda-feira, 29, a sua perspectiva geral para as ações dos EUA, elevando-a de neutra para positiva, destacando o bom desempenho dos setores ligados a inteligência artificial. A maior gestora de ativos do mundo aposta que o otimismo recente visto com o S&P 500 tem fôlego para continuar pelos próximos um ou dois semestres.

Segundo a BlackRock, a inflação deve continuar caindo nos Estados Unidos, enquanto os juros também serão cortados – não a níveis como costumava ser.

A gestora diz que taxas de juros a níveis mais elevados serão o “novo normal”, e que o entusiasmo com o setor de IA deverá permanecer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias