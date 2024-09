BlackRock e Microsoft lançam fundo para investir até US$ 100 na expansão de IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 21:19 Para compartilhar:

A BlackRock anunciou hoje que vai investir, junto da Microsoft, Global Infrastructure Partners e MGX, até US$ 100 bilhões na expansão e construção de data centers de inteligência artificial. A parceria foi chamada de Global AI Infrastructure Investment Partnership.

A parceria vai buscar, no início, US$ 30 bilhões em capital de investidores e os investimentos em infraestrutura serão principalmente em solo americano. Dentre os apoiadores do fundo está a Nvidia, que vai fornecer sua experiência em data centers para ajudar a viabilizar o processo.