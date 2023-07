BlackRock e Jio Financial planejam empreendimento de gestão de ativos na Índia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 14:37 Compartilhe

A gestora BlackRock está planejando uma primeira oferta digital voltada para o setor de gestão de ativos da Índia por meio de uma joint venture com a Jio Financial Services, empresa de serviços financeiros que está sendo desmembrada do conglomerado Reliance Industries.

A BlackRock e a Jio disseram, nesta quarta-feira, que pretendem fazer um investimento inicial de US$ 150 milhões cada uma na Jio BlackRock, a joint venture 50-50 que visa fornecer acesso habilitado para tecnologia a soluções de investimento inovadoras e acessíveis para milhões de investidores na Índia.

A BlackRock e a Jio disseram que o empreendimento, que iniciará as operações após o recebimento das aprovações regulatórias e estatutárias, terá sua própria equipe de gerenciamento.

