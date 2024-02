BlackRock e Banco B3 anunciam primeiro BDR de ETF atrelado ao bitcoin, o IBIT39

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 12:21 Para compartilhar:

A BlackRock Brasil e o Banco B3 anunciaram hoje o primeiro BDR de ETF atrelado ao bitcoin, o iShares Bitcoin Trust (IBIT39). O produto começa a ser negociado amanhã na B3, primeiramente ao investidor qualificado, com paridade 1:3 em relação ao índice replicado dos Estados Unidos.

“O IBIT39 reforça nosso comprometimento com inovação em relação ao mercado de ETFs”, afirmou Karina Saad, presidente da BlackRock no Brasil, em coletiva de imprensa nesta manhã, em São Paulo. “Bitcoin é uma classe de ativos relevante e estamos dando acesso.”

O produto local replica o primeiro ETF de bitcoin à vista da BlackRock aprovado nos Estados Unidos em janeiro, logo após aprovação da SEC (a CVM americana). Segundo Nicolas Gomez, líder de produtos iShares e clientes institucionais da BlackRock para América Latina, foi o maior crescimento de um ETF nesse período, chegando a US$ 8,5 bilhões. “Foi um lançamento muito bem sucedido nos Estados Unidos e estamos animados em trazê-lo para o Brasil”, afirma Gomez.

O IBIT39 busca acompanhar o desempenho do preço do bitcoin à vista e tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, mas nos primeiros 12 meses a taxa será reduzida para 0,12% – ou até o produto atingir os primeiros US$ 5 bilhões de ativos sob gestão (AUM).

