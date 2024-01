BlackRock anuncia compra da Global Infrastructure Partners por US$ 12,5 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/01/2024 - 17:58 Para compartilhar:

A BlackRock fechou acordo que prevê a empresa de private equity Global Infrastructure Partners (GIP) por cerca de US$ 12,5 bilhões em dinheiro e ações, um avanço significativo em direção ao setor investimentos do mercado privado. Com sede em Nova York, a GIP controla e opera empresas de energia, transporte, água e lixo, com uma participação no aeroporto Gatwick, em Londres.

A transação representa a maior compra da BlackRock desde que a gestora adquiriu a divisão de gestão de ativos do Barclays.

Cinco dos seis sócios fundadores da GIP, incluindo o CEO Bayo Ogunlesi, estão ingressando na BlackRock. Ogunlesi fará parte do conselho da BlackRock e renunciará ao cargo de diretor principal do Goldman Sachs. Ele liderará o novo grupo de infraestrutura da BlackRock.

A expectativa é de que o negócio seja fechado no segundo ou terceiro trimestre e, em seguida, a BlackRock criará um setor distinto de Global Infrastructure Partners que combina a empresa adquirida com as equipes de infraestrutura existentes da BlackRock.

Os crescentes déficits de governos aumentam a necessidade de financiamento privado de grandes projetos de infraestrutura, e os subsídios podem tornar os investimentos atrativos, disse o diretor financeiro da BlackRock, Martin Small.

A BlackRock preferiu adquirir a GIP em vez de uma empresa de aquisição de capital privado mais tradicional, em parte devido à crença de que os melhores retornos do capital privado da era da taxa de juros zero ficaram para trás, disse Small. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias