BlackBerry planeja cortes adicionais de empregos, em busca de lucratividade

A canadense BlackBerry planeja cortar mais empregos em sua unidade de segurança cibernética, como parte de esforços para voltar a ser lucrativa. Em comunicado divulgado na noite da segunda-feira, 12, a BlackBerry disse que fez avanços no sentido de cindir seu negócio de internet das coisas e segurança cibernética e que agora espera atingir posição de caixa positivo no próximo ano fiscal.

A empresa, que tem sede em Waterloo (Ontário), disse ter identificado eficiências em seus negócios de segurança cibernética, especialmente no custo dos produtos vendidos, assim como em pesquisa e desenvolvimento.

A expectativa é que as demissões gerem economia anual de cerca de US$ 27 milhões. Outras iniciativas deverão gerar economia adicional de US$ 8 milhões por ano.

A empresa também fechou seis de 36 escritórios globais, na tentativa de cortar despesas gerais e administrativas.

No trimestre anterior, a BlackBerry já havia anunciado que iria cortar cerca de 200 empregos, principalmente na unidade de segurança cibernética.

