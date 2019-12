Black Friday e Cyber Monday movimentam R$ 5,96 bilhões no e-commerce

O varejo eletrônico brasileiro movimentou cifras bilionárias durante a Black Friday e a Cyber Monday deste ano, com crescimento robusto em relação ao ano passado. Tanto varejistas puramente digitais, como Amazon, quanto as mistas, como Via Varejo, obtiveram marcas importantes.

Segundo levantamento da Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, entre a sexta-feira (30) e a segunda (03), o e-commerce movimentou R$ 5,96 bilhões, alta de 35,5% na comparação com 2018.

Para o diretor executivo do Compre&Confie, André Dias, neste ano, os sites de e-commerce mostraram excelente estrutura tecnológica e preços promocionais reais, o que contribuiu para os números expressivos.

A empresa estima que o número de pedidos chegou a 10,58 milhões nas duas datas, aumento de 35% em relação a 2018, mas o tíquete médio se manteve praticamente estável, com uma média de R$ 563,40, 0,3% maior que no ano passado.

Na Amazon, a Black Friday, iniciada às 20 horas de 28 de novembro e finalizada às 23h59 do dia 29, foi o período com mais produtos vendidos em sua história no Brasil. Segundo a companhia, os produtos da linha Echo, que vêm com a assistente virtual Alexa instalada, foram os itens mais vendidos na data. Foi a primeira Black Friday da Amazon após a empresa intensificar investimentos e ampliar seu leque de produtos no Brasil para mais de 30 categorias.

Já a Via Varejo, que fez campanha de marketing intensa durante todo o mês de novembro, obteve crescimento de 83% das vendas online, representando 48% de toda a receita obtida na data. No total, contando lojas físicas e online, a Via Varejo registrou vendas de R$ 1,1 bilhão.