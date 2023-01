Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/01/2023 - 11:09 Compartilhe

ROMA, 15 JAN (ANSA) – O grupo Black Eyed Peas será uma das atrações do Festival de Sanremo neste ano, anunciou o diretor artístico e apresentador Amadeus neste domingo (15). Os artistas se apresentarão no dia 8 de fevereiro, dia seguinte ao início do concurso.





“Terça-feira, dia 8, eles farão dançar e enlouquecer o teatro Ariston e todos os telespectadores em casa”, disse Amadeus ao programa “Tg1” da RAI.

O diretor artístico ainda celebrou que “finalmente, depois de três anos, Sanremo voltará a ter shows com grandes nomes da música internacional”. Nas últimas duas edições, por conta da pandemia de Covid-19, esse tipo de atração não pode ser realizada.

Além disso, Amadeus disse que haverá outra novidade do evento nesta segunda-feira (16).





Também neste domingo, o diretor informou que mais duas pessoas aceitaram ser coapresentadores do evento: a atriz Chiara Francini e a jogadora de vôlei Paola Egonu.

O Festival de Sanremo, a mais tradicional disputa musical do país, será realizado entre os dias 7 e 11 de fevereiro. (ANSA).

