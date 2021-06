Black Dragons vence mais uma etapa e garante vaga antecipada na fase final do Circuito Feminino de Rainbow Six Siege 2021 Com vitória sobre a FURY na decisão, BD segue dominante no campeonato e dispara na liderança do ranking geral

A Black Dragons comprovou mais uma vez sua força no cenário feminino de Rainbow Six Siege. Após sagrar-se campeã das duas primeiras etapas do CF 2021, a equipe novamente não deu chances para as adversárias e terminou com o título da terceira etapa após vencer a FURY na decisão que aconteceu neste domingo (13), feito que lhe garantiu na fase final da competição de forma antecipada, além de mais uma premiação de R$ 20 mil no torneio que, ao todo, distribuirá 300 mil reais ao longo do ano.

A FURY chegou como forte candidata a quebrar a hegemonia da Black Dragons após terminar a fase de pontos da terceira etapa na liderança, com quatro vitórias em quatro partidas disputadas. A BD, com campanha de três vitórias e uma derrota, ficou em segundo lugar.

Red Wolf e SuperNova, terceira e quarta colocadas respectivamente, também avançaram aos playoffs, enquanto o INTZ, que desta vez perdeu todos os jogos, acabou eliminado na primeira fase. Vale lembrar que, após o desligamento voluntário de todas as jogadoras que integravam a line-up, a Cinderellas eSports não participou desta etapa. A equipe retornará à competição na quinta etapa, após o período de transferências, ainda com chances de classificação para a fase final pela pontuação acumulada nas duas primeiras e na quinta.

O duelo que abriu as semifinais, que aconteceram no domingo (13), colocou frente a frente FURY e SuperNova. A partida começou acirrado no mapa Café Dostoiévski, mas a FURY conseguiu disparar nos rounds finais e abriu vantagem no jogo ao fechar em 7 a 4. A trajetória praticamente se repetiu no mapa Litoral, com nova vitória do time de Lara “Pessima8”, dessa vez por 7 a 3, e um lugar garantido na decisão.

Depois, foi a vez de Black Dragons e Red Wolf se enfrentarem no segundo confronto válido pelas semifinais. Após esboçar uma reação, a RDW não conseguiu responder às ações da BD no mapa Café Dostoiévski, que terminou em 7 a 2. O confronto continuou no mapa Chalé e, com forte desempenho nas rodadas de ataque, a Black Dragons conseguiu outro triunfo sem grandes sustos, por 7 a 3, para continuar na disputa pelo primeiro lugar outra vez.

Assim como na primeira, a decisão da terceira etapa seria entre Black Dragons e FURY, que constantemente estão entre os destaques do cenário feminino brasileiro. O duelo também ocorreu no domingo.

A BD começou implacável no mapa Chalé e abriu 5 a 0, dando indícios de que conseguiria uma vitória tranquila. Mas a adversária reagiu e por pouco não buscou uma virada. No fim, 7 a 4 a favor da Black Dragons.

O segundo palco de disputas foi Consulado. Dessa vez, a FURY conseguiu impor suas estratégias, abriu vantagem por 4 a 1 e, mesmo após uma recuperação da rival, chegou ao matchpoint. Mas o dia era mesmo da BD, que levou o mapa para a prorrogação, venceu os rounds decisivos e ficou com o título da terceira etapa ao fechar a série em 2 a 0.

“Optamos por jogar no Chalé na semifinal e também na final, porém com táticas completamente diferentes em cada oportunidade. Acho que isso foi essencial para alcançarmos essa vitória na decisão. A FURY joga muito bem em Consulado, sabíamos que seria um desafio ainda maior, mas também buscamos nos impor principalmente com as chances para efetuar o plant”, ressaltou Bruna “bruna”, atleta da Black Dragons.

Com a premiação de 20 mil reais e mais 100 pontos no ranking geral, a BD segue como destaque do Circuito Feminino 2021. A organização já está garantida na fase final pela pontuação acumulada nas três primeiras etapas. Com a segunda colocação nesta oportunidade, a FURY fatura mais R$ 8 mil e 70 pontos no ranking que a deixam com uma classificação bem encaminhada também. Red Wolf e SuperNova ficaram com R$ 4 mil e 45 pontos cada e agora encostam de vez na briga pela classificação para os playoffs. Em quinto lugar, o INTZ garantiu R$ 2 mil e mais 25 pontos.

O Circuito Feminino de Rainbow Six Siege 2021 terá outras duas etapas antes da fase final, que coroará a grande campeã da temporada. A próxima rodada de disputas acontece entre os dias 29 de julho e 1 de agosto. O torneio distribuirá uma premiação total de R$ 300 mil e conta com transmissão de todas as partidas nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.

Confira os resultados dos jogos da terceira etapa do Circuito Feminino 2021:

Dia 1 – 10/06 (MD1)

Jogo 1 – SuperNova 3×7 Black Dragons

Jogo 2 – INTZ 5×7 FURY

Jogo 3 – Black Dragons 7×4 Red Wolf

Dia 2 – 11/06 (MD1)

Jogo 4 – Red Wolf 7×0 SuperNova

Jogo 5 – Black Dragons 3×7 FURY

Jogo 6 – INTZ 5×7 SuperNova

Dia 3 – 12/06 (MD1)

​

Jogo 7 – Red Wolf 7×3 INTZ

Jogo 8 – FURY 7×4 SuperNova

Jogo 9 – INTZ 5×7 Black Dragons

Jogo 10 – Red Wolf 5×7 FURY

Dia 4 – 13/06 (MD3)

Jogo 16 – FURY 2×0 SuperNova

Jogo 17 – Black Dragons 2×0 Red Wolf

Jogo 18 – FURY 0x2 Black Dragons

