BK Brasil anuncia retomada gradual das atividades

O BK Brasil anunciou nesta sexta-feira (3) a retomada gradual das atividades com aproximadamente 75% da rede (Burger King e Popeyes) em operação. De acordo com fato relevante divulgado pela empresa na noite de quinta-feira, a maior parte das lojas reabertas estão localizadas em shoppings com restrições de horários e de fluxo de consumidores.

O número de aberturas, ressalva a companhia, “poderá ter oscilações a depender dos desdobramentos da pandemia”. Segundo a BK Brasil, o processo de reabertura tem seguido uma análise individual de um comitê multidisciplinar da empresa, instalado em março, e cumpre todas as recomendações das autoridades municipais e federais.

Para das início ao processo, acrescenta a empresa, foram intensificados os procedimentos de higienização dos restaurantes, ampliado o uso de EPIs, instalados acrílicos de proteção nas lojas.

