Bivol surpreende, vence Canelo e mantém o título mundial dos meio-pesados da AMB

Dmitry Bivol surpreendeu o mundo do boxe, ao derrotar o mexicano Saul Canelo Alvarez, por pontos, após 12 assaltos, no início da madrugada deste domingo, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, para manter o cinturão dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe. Os três jurados foram unânimes para apontar o russo como vencedor do duelo por 115 a 113.





Bivol, de 31 anos, manteve a invencibilidade na carreira profissional e passou a somar 20 vitórias, com 11 nocautes. Canelo, também de 31 anos, voltou a perder após nove anos, passando a somar 57 vitórias (39 nocautes), dois empates e duas derrotas.

“Tenho muito respeito por Canelo, mas fui melhor na luta e mereci a vitória”, disse Bivol, ainda em cima do ringue. “Eddie Hearn (empresário), me desculpe por frustrar seus planos de uma terceira luta de Canelo com Gennady Golovkin”, completou o russo, referindo-se ao combate que chegou a ser anunciado para 17 de outubro.

“Achei que venci a luta, mas respeito a decisão e parabenizo o campeão”, afirmou Canelo, que fez questão de que exigir a revanche, prevista em contrato.

Bivol sempre teve o domínio da luta. Com boa movimentação das pernas, o campeão conseguiu manter Canelo ao menos na média distância. Com braços mais longos e precisão nos golpes retos (jabs e diretos), o boxeador da Rússia, por várias vezes, chegou a atingir o adversário com boas sequências.

Canelo castigou os braços de Bivol com a intenção de que o adversário abaixasse a guarda, o que não ocorreu na luta. O mexicano também concentrou seus ataques na linha de cintura e uppers no queixo, pois seus diretos não conseguiram superar o bloqueio do rival.

A luta entrou no 12º e último round com Bivol na frente das papeletas dos jurados em 105 a 104. Como foi melhor nos últimos três minutos de disputa, o russo foi apontado como vencedor pelos três jurados por 115 a 113.