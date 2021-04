Bitcoin ultrapassa US$ 60 mil antes de abertura de capital da Coinbase Global

O Bitcoin voltou a ultrapassar a marca de US$ 60 mil neste sábado, 10, quatro dias antes da abertura de capital da Coinbase Global, a maior corretora de moedas digitais dos EUA. Recentemente, tem crescido a adesão do setor financeiro tradicional a pagamentos com bitcoin. Segundo dados do Market Watch, a criptomoeda subiu 4,87% hoje, a US$ 61,2 mil. Na sexta-feira, 9, a cotação de fechamento havia sido US$ 58,4 mil.

Na semana passada, o preço do bitcoin ganhou impulso após a plataforma Paypal anunciar que aceitará pagamentos com algumas criptomoedas. A primeira vez que o preço do ativo atingiu US$ 60 mil foi em meados de março deste ano. Como mostrou o Estadão/Broadcast, há temor entre investidores de uma formação de bolha especulativa nesse mercado.

As ações da Coinbase serão listadas no Nasdaq Global Select Market no dia 14 de abril, de forma direta, sob o símbolo COIN. As listagens diretas diferem das ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês) tradicionais porque as empresas colocam suas ações diretamente no mercado acionário.

Em comentário divulgado nesta sexta-feira, o analista de mercado financeiro Edward Moya, da Oanda, frisou que a próxima semana será “agitada” para o mundo das criptomoedas, devido à abertura de capital da Coinbase. “Um IPO decepcionante ou preocupações excessivas com a supervisão regulatória aprimorada podem pesar sobre o Bitcoin e os outros altcoins”, afirmou o profissional.

