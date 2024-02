Bitcoin ultrapassa US$ 50.000 pela primeira vez desde 2021, sinalizando recuperação massiva

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/02/2024 - 5:50 Para compartilhar:

O Bitcoin ultrapassou o limite de US$ 50.000 pela primeira vez em mais de dois anos na segunda-feira – o mais recente sinal de uma recuperação massiva para o setor de criptografia abalado por escândalos.

A cara criptomoeda subiu quase 5% nas negociações da tarde de segunda-feira e oscilou na marca de US$ 50.000. O Bitcoin subiu mais de 16% desde o início do ano.

Os fanáticos por criptografia foram encorajados pelas expectativas de que o Federal Reserve em breve afrouxará as condições de mercado, cortando as taxas de juros. O mercado projecta que o primeiro corte das taxas da Fed em anos poderá ocorrer já em Maio.

A aprovação pela SEC no mês passado de ETFs de bitcoin à vista – que permitem aos investidores adquirir participações em fundos que possuem bitcoin – também parece estar alimentando um otimismo renovado entre os investidores.

Os proponentes dizem que os ETFs aumentarão a demanda, facilitando o acesso dos investidores comuns ao mercado de criptografia. O Bitcoin caiu brevemente após a aprovação, mas as negociações têm sido robustas desde então.

“Acho que a aprovação dos ETFs à vista foi um evento do tipo ‘compre o boato, venda as notícias’ e, depois de alguma realização de lucros, todos no mercado estão puxando na mesma direção”, disse Christopher Alexander, diretor de análise da Pioneer. Grupo de Desenvolvimento.

Outro fator chave é a iminente “redução pela metade” do bitcoin, um evento pré-planejado que ocorre uma vez a cada quatro anos e reduz pela metade a quantidade de moeda digital que as pessoas recebem para “mineração”. Historicamente, os preços do bitcoin subiram após o halving – e o próximo deverá acontecer em meados de abril.

“Isso sempre ocorreu em torno de uma corrida de touros e, embora possa não ser a causa direta de um aumento no preço do BTC, é definitivamente um evento psicológico que tem algum impacto no mercado”, acrescentou Alexander.

O Bitcoin passou por uma grande queda logo após atingir seu preço mais alto de US$ 69.000 em novembro de 2021. O principal token criptográfico não era negociado acima de US$ 50.000 desde dezembro daquele ano.

A indústria foi abalada por um chamado “inverno criptográfico” em 2022, com o bitcoin caindo impressionantes 64%, à medida que o aumento nas taxas de juros levou alguns investidores a se desfazerem de suas participações criptográficas em favor de opções menos arriscadas.

O problema foi agravado por impressionantes implosões da stablecoin TerraUSD e de sua criptomoeda irmã interligada, Luna.

O golpe mais significativo ocorreu em novembro de 2022, com o colapso do império FTX do fraudador condenado Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried está aguardando sentença depois de ser condenado no final do ano passado por roubar US$ 10 bilhões de seus clientes .

Os comerciantes recuperaram o apetite por ativos de risco, apesar das advertências do presidente da SEC, Gary Gensler, que permaneceu crítico das criptomoedas como veículo de investimento, apesar da aprovação dos ETFs à vista por sua agência.

“Os investidores devem estar cientes de que o ativo subjacente é um ativo altamente especulativo e volátil”, disse Gensler à CNBC no mês passado. “Entre seus casos de uso está realmente para atividades ilícitas – lavagem de dinheiro e sanções e ransomware e similares.”

As “metades” do Bitcoin têm como objetivo garantir a escassez da moeda ao longo do tempo . Embora os eventos sejam frequentemente comparados a desdobramentos de ações corporativas, os estoques de bitcoins existentes não são afetados a não ser pelas alterações de preços resultantes.

Embora o impacto exato de cada redução pela metade no valor do bitcoin seja uma questão de debate, o último corte em 2020 ocorreu cerca de um ano e meio antes de uma recuperação sustentada que viu o preço subir ao seu máximo histórico.

O Bitcoin aumentou quase 1.000% nos 12 meses após o halving de 2016 e cerca de 8.000% no ano após o halving de 2012, de acordo com a Bloomberg .





