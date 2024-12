Bitcoin supera marca de US$ 100 mil pela 1º vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 5 DEZ (ANSA) – O bitcoin ultrapassou na manhã desta quinta-feira (5) a marca dos US$ 100 mil pela primeira vez na história, depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o advogado pró-criptomoedas Paul Atkins para chefiar a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em seu segundo governo.

Com isso, a principal moeda digital do mundo, que iniciara o dia abaixo dos US$ 99 mil, chegou a superar os US$ 103 mil durante o dia e renovou a máxima histórica.

As cotações do bitcoin e de outras criptomoedas vêm sendo impulsionadas pela expectativa de que Trump e Atkins promovam uma desregulamentação do setor após o magnata retornar à Casa Branca, em 20 de janeiro.

“Parabéns bitcoiners! US$ 100 mil”, comemorou Trump em sua rede social, a Truth, enfatizando que “juntos tornaremos a América grande novamente”. (ANSA).