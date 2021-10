Bitcoin sofre realização de lucros, mas caminha para maior ganho mensal desde fevereiro

Por Tom Wilson

(Reuters) – O bitcoin recuava nesta quarta-feira para uma mínima em quase duas semanas, ampliando as perdas desde que atingiu um recorde na semana passada, mas ainda a caminho do seu melhor mês desde fevereiro.

Por volta de 16:10 (horário de Brasília), a maior criptomoeda do mundo cedia 2,9%, a 58.555,10 dólares. No pior momento, chegou a 58.100,01 dólar, acumulando uma queda de 13,3% desde o recorde intradia de 67.016,50 dólares de 20 de outubro.

Moedas menores, como ethereum e ripple, que tendem a se mover em conjunto com o bitcoin, cediam 4,2% e 9,1%, respectivamente.

De acordo com Tony Sycamore, analista no City Inde, as perdas do bitcoin refletem movimentos de traders que estão realizando lucros sobre o recente rali da moeda.

No mês, o bitcoin ainda acumula valorização de cerca de 34%, que se mantido será seu melhor desempenho em oito meses.

O bitcoin está enfrentando “uma tendência de baixa de curto prazo”, disse Du Jun, cofundador da operadora de criptomoedas Huobi Group, acrescentando que novas quedas podem ser limitadas devido aos volumes de negociação relativamente baixos.

(Reportagem de Tom Wilson)

