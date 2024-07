Bitcoin sobe para quase R$ 340 mil após atentado contra Trump, apoiador de criptomoedas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2024 - 1:41 Para compartilhar:

O Bitcoin atingiu uma alta de duas semanas na segunda-feira (15) depois que a tentativa de assassinato do candidato presidencial Donald Trump aumentou as chances do ex-presidente, que se apresentou como um defensor das criptomoedas , vencer a próxima eleição.

Trump disse que levou um tiro no ouvido durante o ataque em um comício na Pensilvânia no sábado. Sua campanha disse que ele estava indo bem. Alguns investidores disseram que o ataque reforçou suas chances de reconquistar a Casa Branca e as negociações apostando em sua vitória devem aumentar esta semana.

O Bitcoin subiu 8,6% para US$ 62.508 (aproximadamente R$ 340 mil), atingindo uma máxima de duas semanas de US$ 62.698 no início da sessão, elevando seus ganhos acumulados no ano para 47%.

O Ether também subiu 6,8%, para US$ 3.322.

Trump está concorrendo contra o presidente democrata Biden na eleição de novembro e criticou as tentativas dos democratas de regulamentar o setor de criptomoedas. Trump se apresentou como um campeão da criptomoeda durante uma arrecadação de fundos em São Francisco em junho , embora não tenha oferecido detalhes sobre sua proposta de política de criptomoedas.

“Ele certamente se posicionou como pró-cripto e, como as chances de sua reeleição foram galvanizadas pelo tiroteio no fim de semana, isso certamente deu um grande impulso à oferta nos mercados de criptomoedas e o bitcoin, obviamente, é um destaque absoluto”, disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG.

Trump deve falar na conferência Bitcoin 2024 em Nashville, Tennessee, em 27 de julho, disseram os organizadores da conferência na semana passada.

O Bitcoin teve um forte começo de ano após o lançamento dos fundos negociados em bolsa nos EUA, impulsionando-o para um recorde de $ 73.803,25 em meados de março, mas desde então tem lutado. Ele caiu para uma baixa de mais de quatro meses no início de julho, enquanto os traders se preocupavam com o provável despejo de tokens da extinta bolsa japonesa Mt. Gox.

“Tivemos quatro semanas de declínios por conta das notícias sobre o Mt. Gox… mas a recuperação, parece-me que ainda vai longe e eu não ficaria surpreso em vê-la voltar a subir, pelo menos, para US$ 65.000 até o final desta semana”, disse Sycamore, da IG.