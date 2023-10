Bitcoin e Ethereum começam outubro em alta; com bitcoin supera US$ 28 mil na máxima intraday

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 18:53 Compartilhe

Os preços das criptomoedas dispararam no início de outubro, com o bitcoin ficando acima de US$ 28.000, nas máximas desde agosto nesta terça-feira, enquanto o ethereum recuperou seu nível de US$ 1.700, e com alta das ações relacionadas a criptomoedas.

Outubro é historicamente um mês positivo para criptomoedas, coloquialmente chamado de “uptober”. A causa imediata do salto não estava clara, mas a compensação de posições vendidas no mercado futuro de bitcoin pode ter ajudado este impulso. Aproximadamente US$ 104 milhões em posições vendidas de bitcoin foram liquidadas na semana encerrada em 1 de outubro, mostram dados da Coinglass.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias