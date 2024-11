Bitcoin dispara e ultrapassa os 87 mil dólares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/11/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O bitcoin ultrapassou os 87 mil dólares nesta segunda-feira (11), ainda impulsionado pela vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Por volta das 18h20 de Brasília, a criptomoeda continuava subindo e era negociada a US$ 87.629 (R$ 504.462, na cotação atual), após superar no domingo a marca histórica de US$ 80.000 (R$ 460.500).

Na quarta-feira da semana passada, o bitcoin havia alcançado US$ 75.000 (R$ 410.000), superando seu recorde anterior de março, que era de US$ 73.797,98 (R$ 403.527).

As criptomoedas seguem disparando com o retorno de Trump à Casa Branca, que prometeu desregulamentar esse setor, indo contra a política mais restritiva do atual presidente Joe Biden.

Inicialmente, o republicano havia classificado as criptomoedas como uma “fraude”, mas depois se tornou um de seus defensores e recentemente lançou sua própria plataforma para negociá-las.

Trump também prometeu substituir Gary Gensler, o chefe da SEC, a agência federal que regula os mercados de valores.

Segundo Stéphane Ifrah, analista da Coinhouse, Gensler “impediu o lançamento de novos produtos relacionados às criptomoedas sem justificativa”.

