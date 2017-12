Bitcoin continua escalada recorde e ultrapassa US$ 15 mil

MILÃO, 7 DEZ (ANSA) – A valorização da criptomoeda Bitcoin não para de avançar e, nesta quinta-feira (7), ela ultrapassou a barreira recorde dos US$ 15 mil, informou a Coindesk. Para se ter uma ideia, o valor está US$ 2 mil acima do recorde registrado ontem (6).

Segundo as informações oficiais, a moeda virtual teve uma valorização de quase 15% em apenas 24 horas, elevando para 50% a alta apenas em um mês. Desde o início do ano, a valorização já ultrapassa os 1300%. Para se ter ideia, a criptomoeda era negociada por cerca de US$ em janeiro.

O novo recorde chegou no dia em que a ASX, a Bolsa de Valores de Sydney, na Austrália, anunciou que iniciará a usar o “blockchain”, a tecnologia que torna possível as transações envolvendo Bitcoins.

A alta valorização tem como um de seus principais pontos o anúncio dos principais mercados dos Estados Unidos, CBOE e CME, do início ainda em dezembro das vendas futuras com a criptomoeda. Há ainda rumores no mercado de que a Nasdaq está avaliando oferecer ações futuras em Bitcoin já no ano que vem.

(ANSA)