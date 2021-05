Bitcoin cai 30% em um dia. Será o seu fim?

Essa última quarta-feira foi marcada por uma enorme volatilidade no mercado de criptoativos. O Bitcoin, seu maior expoente, chegou a registar uma queda de quase 30% no dia, para fechar o dia com uma queda bem menor, de cerca de 10%.

Muitos colocaram uma carta emitida pelo Banco Central Chines alertando para os riscos do mercado cripto como sendo um dos responsáveis. Outros colocaram alguns twiters do Elon Musk, outros a carta emitida pela SEC (regulador americano do mercado financeiro).

A grande verdade, segundo Gustavo Cunha, sócio da FinTrender e autor do e-book sobre o futuro do dinheiro, é que ninguém sabe ao certo da onde a realização veio. Mas ela veio e agora é olhar para frente.

Gustavo ressalva que mesmo com essa alta volatilidade de preços houve pouquíssimos problemas no ecossistema de cripto.

Algumas exchanges deixaram de funcionar por algum tempo por não suportarem o aumento repentino na quantidade de acessos e ordem, as taxas de negociação da rede ethereum subiram bastante, mas de modo geral o ecossistema suportou muito bem isso.

E isso, na opinião dele, é o mais importante, pois mostra que esse ecossistema está bastante robusto e não implodiu.

Agora, se o preço vai subir ou cair de onde está agora, isso é outra questão.

