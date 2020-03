Bissoli comemora gol de letra e recebe elogios do técnico Dorival Junior

O Athletico-PR teve dificuldades, mas conseguiu vencer o Penãrol-URU, pelo placar de 1 a 0, no jogo de estreia do Grupo C da Copa Libertadores de 2020. Autor do único gol do jogo, o jovem Guilherme Bissoli falou sobre a forte marcação adversária que complicou demais e também comemorou estar no ‘lugar certo, na hora certa’ para empurrar a bola para o fundo das redes.

“Graças a Deus consegui completar o cruzamento do Nikão, que foi preciso, me livrei do zagueiro e quando vi a única maneira de finalizar era dar uma letra e deu certo. Fiz um bonito gol e consegui ajudar a minha equipe a começar com o pé direito nessa difícil competição. Eles vieram fechados na defesa e temos que nos acostumar com isso”, disse atacante na saída do gramado.

Já durante a entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Dorival Junior elogiou o atacante Bissoli, não só pelo gol, mas também pela função exercida pelo artilheiro da noite dentro de campo. O comandante também falou das dificuldades do duelo e comemorou os três pontos logo na estreia, além de reafirmar o foco em conquistar algo ‘maior’ dentro da competição.

“O centroavante vive de gols, mas acima de tudo ele está conseguindo ajudar a equipe como um todo, sabendo a sua função dentro de campo. De qualquer forma, foi importante vencer mesmo com todas as dificuldades. A marcação deles foi muito forte, mas conseguimos ser precisos quando tivemos chances e saímos com os três pontos nesta estreia”, afirmou o treinador.

Por mais incrível que isso pareça, o Athletico já volta a campo nesta quarta-feira. quando encara o Rio Branco-PR, pelo Campeonato Paranaense, na própria Arena da Baixada e tenta se manter na liderança do Estadual. Um time reserva deve ser escalado. Já na Libertadores, o próximo desafio será na terça-feira contra o Colo-Colo, no Chile.