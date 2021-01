BIS lança segundo fundo de títulos verdes para bancos centrais

O Banco de Compensações Internacionais (BIS) lançou um fundo aberto para investimentos em títulos verdes por bancos centrais e instituições oficiais. O fundo é denominado em euros, e segue o lançamento de um primeiro fundo de títulos verdes do BIS, denominado em dólares americanos, em setembro de 2019. Juntos, os dois fundos administrarão cerca de US$ 2 bilhões em títulos verdes para bancos centrais com a expectativa de que os fundos continuem a crescer consideravelmente.

Os fundos foram desenvolvidos com o apoio de um comitê consultivo formado por um grupo global de bancos centrais. Em comunicado, o BIS informa que a iniciativa propõe ajuda para que os bancos centrais possam incorporar objetivos de sustentabilidade ambiental na gestão de suas reservas e capital. Segundo a instituição, isso segue a demanda crescente por investimentos favoráveis ao clima entre as instituições oficiais.

O objetivo dos fundos é promover o financiamento verde por meio de investimentos consideráveis em projetos ecológicos, como produção de energia renovável e eficiência energética, e apoiam a adoção das melhores práticas de mercado e padrões de relatórios para aprofundar o mercado de títulos verdes.

