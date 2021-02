Biquíni diferente de Ticiane Pinheiro ganha chuva de elogios dos fãs

Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista César Tralli, aproveitou a terça-feira (02) para compartilhar com os seguidores uma foto de biquíni. O modelo escolhido pela loira é diferente, com cintura alta e recortes nas laterais.

Os fãs não pouparam elogios à ela, que tem 44 anos. “Sabe ser bonita, viu”, disse um. “Você realmente é encantadora”, confessou outro. “Que linda. Minha nossa, você está muito linda. Arrasou”, completou um terceiro.

