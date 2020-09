Biosev confirma ‘tratativas preliminares’ com a Raízen

A Biosev confirmou na noite desta quarta-feira que está em “tratativas preliminares” com a Raízen, joint venture formada por Cosan e Shell, “que poderão, eventualmente, resultar em uma combinação de seus negócios”. A empresa do setor sucroenergético confirmou também que iniciou discussões com bancos credores sobre possível readequação de parte de seu endividamento.

“No entanto, até a presente data, não há qualquer acordo ou proposta vinculante acerca de potencial transação com a Raízen, nem mesmo aprovação corporativa para sua realização, tampouco definição sobre as estruturas a serem eventualmente adotadas tanto para eventual transação como para a readequação do endividamento da Biosev”, diz a empresa, ressaltando que não há garantias sobre a efetivação das conversas.

