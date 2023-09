Biógrafo confirma gravidez de Suzane von Richthofen

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 0:20 Compartilhe

Suzane von Richthofen está à espera de um bebê. É o que afirmam pessoas próximas à assassina, informação que foi confirmada pelo biógrafo Ulisses Campbell. Autor da biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora”, ele contou detalhes da gestação ao “Portal LeoDias” nesta quinta-feira, 31.

Segundo Campbell, Suzane, que atualmente tem 39 anos, teria descoberto a gravidez no final de julho, após passar mal durante um campeonato de motocross. À espera de uma menina, ela está com 14 semanas de gestação.

O pai da criança seria o médico Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos. Os dois teriam se conhecido pela internet e a assassina já estaria morando na casa dele em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Além da bebê que está por vir, ele já tem outros dois filhos com sua ex-mulher, que não teria lidado bem com a notícia do novo relacionamento do médico.

“O médico criou um impasse com a sua ex-mulher, com quem tem dois filhos. Também médica, ela não quer que suas crianças convivam com uma mulher que matou os pais na calada da noite”, afirmou o biógrafo.

Além disso, Campbell ainda apurou que Felipe, que atuava como chefe do pronto atendimento de um hospital particular de Atibaia, também no interior de São Paulo, teria sido demitido após a notícia de seu novo namoro. “Seus gestores entenderam que não faz sentido o médico trabalhar salvando vidas ao mesmo tempo em que dorme diariamente com uma assassina. Esse é o preço que se paga quando se escolhe de livre e espontânea vontade se relacionar com homicidas famosos”, continuou o escritor.

