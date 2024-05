Biografia de Madonna é lançada no Brasil às vésperas de show grátis em Copacabana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/05/2024 - 13:00 Para compartilhar:

Prestes a fazer história com uma apresentação grátis na praia de Copacabana no próximo sábado, 4, no encerramento mundial de sua “Celebration Tour”, Madonna tem lançada no Brasil sua biografia “Uma Vida Rebelde” (Ed. BestSeller), da jornalista Mary Gabriel.

O calhamaço de mais de 850 páginas faz um apanhado geral das inúmeras facetas da Rainha do Pop, como ficou conhecida a cantora de 65 anos, e que há mais de 40 anos é uma das pessoas mais influentes da música, da moda e da cultura pop mundial.

Questões culturais, religiosas, sociais e políticas sempre alimentaram a criatividade de Madonna, por vezes fazendo a artista ser alvo de polêmicas e sofrer críticas vorazes.

Mas a cantora também sempre aproveitou a fama para defender bandeiras: a liberdade sexual feminina, os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, o antirracismo e as lutas contra o patriarcado, o machismo e a xenofobia.

Cantora chegou ao Brasil

Madonna desembarcou na manhã desta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, por volta das 10h. O voo veio da Cidade do México, local do último show da turnê “The Celebration Tour”. Ela está hospedada no hotel Copacabana Palace.

A apresentação no Brasil será o encerramento da turnê que comemora os 40 anos de carreira da estrela. A previsão do seu espetáculo é de atrair mais de 1,5 milhão de pessoas.

Madonna: Uma Vida Rebelde

Autora: Mary Gabriel

Tradução: Patrícia Azeredo, Luana Balthazar e Alessandra Bonrruquer

854 págs.

Ed. BestSeller | Grupo Editoral Record

R$ 119,90