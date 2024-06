Biografia de João Carlos Martins decifra o maestro da superação

Editora3i Editora3 - https://istoe.com.br/author/editora3/ 07/06/2024 - 8:00 Para compartilhar:

O tom de thriller que abre Indomável: João Carlos Martins Entre Som e Silêncio revela que essa não é a biografia convencional de um músico — e nem a vida de um personagem comum. Começa assim: a caminho de um concerto nos EUA, o pianista decide se apresentar em Havana, Cuba, pouco após Fidel Castro chegar ao poder. Sob ameaça de uma invasão dos EUA, Martins teve de deixar o país às pressas. Atendendo a pedido de anticastristas que fugiam da ilha, levou no bolso joias e diamantes. Conseguiu desviar a atenção dos policiais e chegou a salvo em solo norte-americano. Escrito pelo jornalista Jamil Chade, o livro apresenta a trajetória prodigiosa do artista brasileiro que se tornou um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach do século 20. Do jovem prodígio orientado pelo pai, obcecado por seu sucesso, aos lendários concertos internacionais, Martins teve uma carreira brilhante. Entre problemas de saúde, como a atrofia gradual das mãos, e uma curta e criticada passagem pela política, ele seguiu em frente guiado pela determinação e o amor à música. Tornou-se um ídolo, um exemplo de superação, com direito até a homenagem feita por uma escola de samba. Seja nos EUA ou mesmo na Europa, é difícil encontrar um maestro que seja uma celebridade popular. Pois Martins é: epítome do brasileiro, ele não desiste nunca.

Guiomar Novaes: “Um fenômeno”

A estreia oficial de João Carlos Martins como músico aconteceu aos 13 anos. No palco, Bach, Haydn, Schubert e Debussy. Na plateia, uma das maiores musicistas de nossa história, Guiomar Novaes (na foto, com Martins). A pianista não poupou elogios ao jovem: “Um talento como esse só surge a cada cem anos”, declarou. No Natal de 1954, ela enviou um bilhete para a família Martins, qualificando o garoto de “extraordinário” e dizendo que ele era “um fenômeno”.

Para Ler

Organizado pelo professor João Cezar de Castro Rocha, Machado de Assis e os Direitos Humanos é uma coletânea de ensaios sobre a importância do escritor em temas como o acesso à leitura, a igualdade racial e de gênero e o combate à desiguldade social no País.

Para Ver

Ambientado em 2035, Biônicos (Netflix) é a nova aposta da ficção científica brasileira. Num futuro em que as próteses robóticas dominam o esporte, duas irmãs competem entre si. Com Jéssica Córes e Bruno Gagliasso no elenco.

Para ouvir

Após o lançamento do documentário Thank You Goodnight, a banda Bon Jovi celebra os 40 anos de carreira com o álbum Forever. Destaque para os hits “We Made it Look Easy”, “Living Proof” e “Legendary”, o primeiro single do disco.

Teatro

Comédia com um casal em apuros

A atriz Drica Moraes comemora 40 anos de carreira ao lado do ator Fabio Assunção na comédia Férias, de Jô Bilac, dirigida por Enrique Diaz e Débora Lamm. “Queria falar sobre relacionamentos contemporâneos numa comédia que não fosse de humor inconsequente”, diz Drica. O enredo conta a história de um casal que celebra as bodas de prata em um cruzeiro mas, após serem flagrados fazendo sexo no convés, são abandonados pelo capitão em uma praia do Caribe. Em cartaz no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

Cinema

A vida muito além dos palcos

Uma das mostras cinematográficas mais tradicionais do País estreia sua 16ª edição no próximo dia 12. O In-Edit Festival Internacional do Documentário Musical acontece em São Paulo e depois viaja por diversas cidades. Além de workshops e bate-papos, esse ano a programação traz como destaque o filme Carlos, sobre a vida do guitarrista mexicano Carlos Santana, e Let the Canary Sing, sobre a carreira e o ativismo da cantora Cindy Lauper (foto). Entre as produções brasileiras há longas sobre Moacyr Luz e Dorival Caymmi.

Dança

A Sagração da Primavera à brasileira

Considerada uma das coreógrafas mais criativas do planeta, Deborah Colker estreia seu próximo espetáculo no Teatro Santander, em São Paulo. Criado a partir do clássico A Sagração da Primavera, adiciona sons e ritmos brasileiros à partitura de Igor Stravinsky e conta com a energia e originalidade que são marcas da companhia fundada em 1994 — e que celebra, portanto, três décadas nesse ano. Coreografado originalmente pelo ucraniano Vaslav Nijinsky, a nova versão do balé apresenta fortes influências indígenas.

Música

Hamilton de Holanda em dose dupla

O premiado bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda, vencedor de diversos Grammys latinos, acaba de lançar dois novos álbuns em parceria com nomes relevantes da música latina. O primeiro é Tembla, ao lado dos venezuelanos do grupo C4 Trío. O outro é Collab, ao lado do cubano Gonzalo Rubalcaba (foto), selecionado pela revista Piano & Keyboard um dos maiores pianistas do século 20. “Há muitos anos que escuto o piano de Gonzalo. Ele é um desses músicos que a gente ouve e já sabe quem está tocando”, diz Hamilton.