Biogénesis Bagó inaugura primeira operação industrial de vacinas no Brasil

Estadão Conteúdo 05/07/2024 - 14:35

São Paulo, 05 – A Biogénesis Bagó, empresa líder global em biotecnologia no setor de saúde, produtividade e bem-estar animal, acaba de inaugurar uma fábrica de produção de vacinas em Campo Largo (PR). Conforme comunicado da empresa, após 25 anos de presença no Brasil, a Biogénesis Bagó inicia sua primeira operação industrial no País, na qual desenvolverá e produzirá soluções biotecnológicas principalmente para o segmento de animais de companhia.

Inicialmente, a fábrica terá como foco a produção de três vacinas para animais de companhia: a tríplice felina e a quíntupla/sêxtupla com e sem leptospira. Além disso, está prevista a fabricação de outras três vacinas para animais de produção e outras soluções biotecnológicas. Este portfólio permitirá à Biogénesis Bagó expandir-se para novos mercados e consolidar-se como um player integral na saúde animal.

A empresa disse que, com capacidade de produção anual de cerca de 10 milhões de doses de vacinas, a nova fábrica posicionará a Biogénesis Bagó como a primeira empresa da América Latina em capacidade de produção para animais de companhia e um dos dez maiores players em saúde animal do mundo.

Com investimento de cerca de R$ 100 milhões, a nova fábrica de Campo Largo terá equipamentos tecnológicos para a produção de vacinas biológicas vivas atenuadas. Com área total construída de 4 mil metros quadrados, a fábrica servirá como distribuidor logístico para a região.

“Este investimento permitirá ampliar nossa capacidade de produção e fortalecer nosso portfólio completo de animais de companhia e de produção. Também nos dará a oportunidade de alcançar novos mercados, levando a presença da Biogénesis Bagó para todos os cantos do mundo”, destaca o Country Manager da empresa no Brasil, Marcelo Bulman.

Com esse novo polo produtivo no Brasil, a Biogénesis Bagó amplia sua presença industrial, unindo-se a plantas industriais na Arábia Saudita, China e Coreia do Sul, aliada à sólida experiência na Argentina.