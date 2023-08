Bioenergia: indústria do setor vai discutir inovação em Cuiabá nos dias 24 e 25/8

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 8:25 Compartilhe

São Paulo, 22 – O 1º Encontro Nacional de Inovação das Indústrias de Bioenergia (Bioenova) será realizado quinta-feira, 24, e sexta-feira (25), no auditório da Fatec-Senai, em Cuiabá (MT). Os participantes vão discutir soluções voltadas à sustentabilidade, segurança no trabalho e inovação industrial no setor.

Mato Grosso deve produzir de cerca de 5,3 bilhões de litros de etanol na safra 2023/24, o equivalente a um crescimento de 23%, em comparação com a temporada anterior 2022/23. Já a produção de biocombustível, exclusivamente a partir do milho, deve alcançar 4,2 bilhões de litros em 2023/24 ante 3,2 bilhões de litros na temporada 2022/23.

Quando se trata de biodiesel, Mato Grosso ocupa a segunda colocação em volume de produção e primeira em números de indústrias, de maneira diversificada entre pequenas, médias e grandes empresas. Segundo os organizadores, tudo isso traz maior capilaridade, ao passo em que proporciona a criação de empregos, e, consequentemente, geração de renda em diversas regiões do Estado. Mais informações em: (https://novidades.fatecsenai.com.br/bioenova).

