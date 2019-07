Biodiesel: JBS investe R$ 180 milhões em fábrica em Santa Catarina

São Paulo, 30/07 – A JBS anunciou que vai investir, por meio da Seara Alimentos, R$ 180 milhões na construção e operação de uma fábrica de biodiesel no município de Mafra, em Santa Catarina. A unidade será operada pela JBS Biodiesel, divisão da JBS Novos Negócios. A matéria-prima virá de resíduos da cadeia produtiva da Seara, como gorduras de aves e suínos. “Além disso, a planta também apresenta grande sinergia com o complexo soja, complementando a sua base de matérias-primas para produção”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com a empresa, a JBS Biodiesel tem como propósito “agregar valor aos resíduos da cadeia produtiva da JBS”, a partir do reaproveitamento do sebo bovino e de outros insumos, como óleo de fritura recuperado para produção do combustível.

Somente em Santa Catarina, a JBS mantém mais de 30 operações da Seara em 18 municípios, entre unidades produtivas de aves, suínos, industrializados, fábricas de ração, centros de incubações, terminais logísticos e centros de distribuição. Além disso, no Estado, a companhia conta com cerca de 16,5 mil colaboradores e uma rede de 2,5 mil produtores integrados.

“A aposta da companhia em uma nova operação está em linha com o horizonte positivo para o setor no Brasil”, diz o diretor da JBS Biodiesel, Alexandre Pereira. “Até 2023, a partir do programa RenovaBio, a mistura de biodiesel na composição do diesel chegará a 15% com a entrada do B15. Com a nova unidade, a JBS Biodiesel mais que dobrará a sua capacidade produtiva, devendo ultrapassar a marca de 600 milhões de litros de biodiesel por ano.”

Em Mafra, a usina de biodiesel ocupará 76 mil metros quadrados e terá capacidade produtiva de 900 toneladas por dia. Além disso, serão gerados 400 empregos. A obra deve estar concluída até o primeiro semestre de 2021.