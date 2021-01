Biocombustíveis: tribunal dos EUA suspende isenções concedidas a refinarias

Nova York, 22 – Um tribunal de recursos nos Estados Unidos suspendeu nesta quinta-feira, 21, três isenções concedidas pela Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) a pequenas refinarias de petróleo, que as desobrigavam de cumprir exigências de mistura de etanol na gasolina. As isenções, concedidas na terça-feira à noite, a menos de 24 horas do fim do governo de Donald Trump, estão suspensas até “nova ordem do tribunal”.

A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA) dos EUA tinha entrado com uma moção de emergência para que as três isenções não tivessem efeito. “A decisão da EPA infligirá danos substanciais, imediatos e irreversíveis” aos produtores de etanol dos EUA, disse a RFA em sua moção.

“Isso seria devastador para os produtores de etanol dos EUA, muitos dos quais já estão perto de fechar as portas devido ao impacto contínuo da pandemia covid-19.” Segundo a RFA, essas isenções representam uma redução da demanda por combustíveis renováveis de quase 1 bilhão de litros.

Os volumes obrigatórios de mistura de biocombustíveis nos EUA não vêm sendo cumpridos porque pequenas refinarias de petróleo recorrem diretamente à EPA para serem desobrigadas da exigência, alegando que isso causa dificuldades financeiras. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também