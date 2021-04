Biocombustíveis: CNPE confirma redução da mistura de biodiesel ao diesel para 10%

São Paulo, 13/04 – O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) confirmou hoje, em comunicado, a redução da mistura do biodiesel ao diesel no País, de 13% para 10%, medida que consta na Resolução 4, de 9/4/2021. Segundo comunicado da Secretaria Geral da Presidência da República divulgado há pouco, a medida é “válida especificamente para o 79º leilão de biodiesel” e “vai evitar que o consumidor final pague mais caro pelo produto, o que teria efeitos negativos à economia do País”.

Ainda conforme o órgão, a medida decorre dos efeitos da valorização do custo do óleo de soja nos mercados brasileiro e internacional, combinados com a desvalorização cambial da moeda brasileira frente ao dólar, “que tem impulsionado as exportações de soja e também encarecido o valor do biodiesel produzido nacionalmente”. Tal medida evitará também, conforme argumenta a secretaria geral, um incremento excessivo no preço do óleo diesel, “o que implicaria uma série de efeitos negativos ao transporte de cargas e à economia do País”.

