Biobest conclui aquisição da Biotrop, de produtos biológicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/12/2023 - 13:06 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A belga Biobest concluiu a aquisição da brasileira Biotrop Participações, agtech com foco em produtos biológicos e soluções sustentáveis. O anúncio foi feito em conjunto nesta quarta-feira, 27, pelo Biobest Group, player global no mercado biológico de controle de pragas e doenças; pela Aqua Capital, fundo independente de private equity; pela GIC, Fundo Soberano de Cingapura; e por administradores da Biotrop. Com isso, a Biotrop passa a fazer parte do grupo Biobest. “A aquisição faz parte da ambição da Biobest de estar entre as top 10 agritechs globais até 2034”, afirmou a empresa, em comunicado.

De acordo com o contrato assinado no início de setembro e com a linha do tempo prevista para o fechamento, a Biobest adquiriu aproximadamente 85% das ações com base no valor da empresa de R$ 2,8 bilhões (€ 532 milhões), em uma base totalmente diluída. Os 15% restantes serão adquiridos pela Biobest após período de transição de três anos.

“Estou honrado em anunciar que Antonio Carlos Zem continua liderando a Biotrop como CEO, apoiado pela mesma equipe de administração sênior 100% dedicada. Como mostra nosso histórico, valorizamos a continuidade da estratégia de fusões e aquisições (M&A)”, disse na nota o CEO da Biobest, Jean-Marc Vandoorne.

“Como membro da Biobest, seremos capazes de alavancar globalmente nossa ambiciosa estratégia de crescimento, fornecendo alternativas de proteção biológica consistentes aos agroquímicos, contribuindo diretamente para mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e tornando os solos mais saudáveis”, afirmou na nota o CEO da Biotrop, Antonio Carlos Zem.

“Estou convencido de que fazer parte da Biobest, conhecida por sua dedicação a biológicos e presença global, é o movimento ideal para o crescimento contínuo da Biotrop”, acrescentou o sócio-gestor do fundo Aqua Capital, Sebastian Popik.

A Biobest comemorou a extensão de seu portfólio com as marcas Biotrop, Bioworks e Plant Products, incorporadas em aquisições estratégicas em 2023 e 2022.

“Como resultado, estamos criando uma nova estrutura organizacional, mais eficiente e eficaz, que se baseia nessas quatro marcas poderosas. Essa evolução inclui a adoção de um novo nome para o grupo no futuro: BioFirst. Nosso objetivo é aproveitar as capacidades únicas de cada marca, permitindo-nos desenvolver estratégias customizadas para diversos mercados”, explicou Vandoorne.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias