Binance pagará US$ 4,3 bi em multas nos EUA e fundador vai renunciar após acordo

A maior plataforma de transações de criptomoedas do mundo, a Binance, pagará multas de cerca de US$ 4,3 bilhões (quase R$ 21 bilhões na cotação atual) e seu fundador renunciará à direção da empresa, segundo um acordo com as autoridades americanas que acusam a companhia de violar a lei.

O acordo, que visa encerrar as queixas oficiais contra a empresa, determina que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, se declare culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, noticiou o jornal financeiro, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.

No âmbito deste acordo, a Binance vai se declarar culpada de violar as regulações americanas e pagará duas multas, de US$ 3,4 bilhões (R$ 16,5 bilhões na cotação atual) e US$ 968 milhões (R$ 4,7 bilhões), respectivamente, a duas agências do Tesouro, informou a pasta.

A Binance está sob investigação das autoridades desde 2018, segundo a imprensa americana, mas até agora estas não haviam recorrido à Justiça.

Segundo o The Wall Street Journal, Changpeng Zhao se apresentará nesta terça perante um juiz federal de Seattle (estado de Washington) para se declarar culpado.

Esse canadense, nascido na China, é a personalidade mais conhecida do mundo dos criptoativos.

A Binance é, de longe, a maior plataforma de transações de criptomoedas com 12 bilhões de dólares (58 bilhões de reais) em transações realizadas nas últimas 24 horas, segundo o site especializado CoinMarketCap.

Em especial, a agência reguladora dos mercados financeiros, CFTC, acusa a Binance de não ter tomado medidas suficientes para impedir a lavagem de dinheiro. Os clientes podiam acessar a plataforma sem verificação de sua identidade.

De acordo com investigações de duas agências do Tesouro, a Binance não tomou medidas para evitar transações realizadas por organizações como o grupo Estado Islâmico, a rede Al Quaeda ou as brigadas Al Qassam, braço armado do grupo islamista Hamas.

Segundo o jornal, o acordo permite que Changpeng Zhao mantenha a sua participação no capital da Binance. Sua pena será conhecida posteriormente.

