Binance pagará US$ 4,3 bi em multas nos EUA e fundador vai renunciar após acordo

A maior plataforma de transações de criptomoedas do mundo, a Binance, pagará multas de cerca de US$ 4,3 bilhões (quase R$ 21 bilhões na cotação atual) e seu fundador renunciará à direção da empresa, após chegar a um acordo com as autoridades americanas, reportou, nesta terça-feira (21), o The Wall Street Journal.

O acordo, que visa encerrar as queixas contra a empresa, determina que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, se declare culpado de violar as leis contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, noticiou o jornal financeiro, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.

