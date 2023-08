Binance enfrenta investigação nos EUA, após movimentar dinheiro de investidores russos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 18:00 Compartilhe

A Binance está ajudando os russos a transferir dinheiro para o exterior, potencialmente aumentando seus problemas legais nos EUA. O Departamento de Justiça americano está investigando a Binance em conexão com possíveis violações das sanções dos EUA à Rússia, segundo uma pessoa familiarizada com a investigação. A empresa já enfrenta outra investigação sobre suspeitas de lapsos antilavagem de dinheiro, além de acusações de falha no compliance por órgãos reguladores americanos.

A gigante das criptomoedas, liderada pelo fundador Changpeng Zhao, juntou-se a muitas outras grandes empresas internacionais no início do ano passado para reduzir os seus negócios na Rússia, um dos seus maiores mercados em volume de negociação na altura. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a Binance disse que havia parado de trabalhar lá e estava implementando os requisitos de sanções ocidentais e restringiu a negociação em sua plataforma na Rússia.

Mas a bolsa da Binance continua a lidar com volumes substanciais de negociação de rublos, mostram dados compilados externamente. Por meio de camadas de intermediários, os clientes podem transformar fundos em bancos sancionados em saldos na Binance, enquanto a Binance também permite negociações peer-to-peer de rublos por tokens digitais que frequentemente envolvem bancos que estão em listas de proibições ocidentais, sites de empresas, capturas de tela de usuários e mensagens em grupos de bate-papo oficiais mostram.

“A Binance segue as regras de sanções globais e aplica sanções a pessoas, organizações, entidades e países que foram colocados em listas de proibições pela comunidade internacional, negando a tais atores o acesso à plataforma Binance”, disse um porta-voz da empresa de criptomoeda.

O porta-voz disse que a Binance não tem “nenhuma relação com nenhum banco, na Rússia ou em outro lugar” em torno de seu serviço ponto a ponto e não colabora com parceiros do sistema financeiro tradicional que estejam em qualquer lista de sanções.

