Binance demite mais de mil funcionários nas últimas semanas e dispensas continuam

A Binance demitiu mais de mil pessoas nas últimas semanas, de acordo com uma pessoa familiarizada com os movimentos. O exercício, que continua, pode resultar na perda de mais de um terço de sua equipe, disseram as fontes.

Trabalhadores de atendimento ao cliente foram fortemente afetados, com cortes globais, incluindo cerca de três dúzias de funcionários de atendimento ao cliente na Índia. Um porta-voz da Binance confirmou que os funcionários estavam sendo demitidos, mas se recusou a dizer quantos.

Antes das demissões, a Binance tinha uma equipe global de 8.000 pessoas. Hoje, a Binance comemorou seu aniversário de seis anos. “Mal podemos esperar pelo que está por vir”, disse em uma mensagem no Twitter.

