Bill Gates vai lançar livro de memórias no ano que vem

Bill Gates anunciou em seu blog o lançamento de seu primeiro livro de memórias, Source Code: My Beginnings, que estará disponível para venda a partir de 4 de fevereiro de 2025. A pré-venda do livro já está disponível, e ele promete trazer uma visão íntima sobre a vida do cofundador da Microsoft desde sua infância até a fundação da gigante da tecnologia em 1975.

No blog, Gates revelou que a obra aborda temas pessoais e desafiadores de sua vida, como as dificuldades de sua infância, os conflitos com os pais durante a adolescência, a perda repentina de um ente querido e sua quase expulsão da faculdade. O bilionário também relata a decisão de cofundar a Microsoft ao lado de Paul Allen, que faleceu em 2018.

Contudo, os leitores que esperam uma análise detalhada dos bastidores da Microsoft e dos outros empreendimentos de Gates podem se decepcionar. A descrição do livro deixa claro que Source Code: My Beginnings não se concentra na Microsoft, na Fundação Gates ou no futuro da tecnologia, em vez disso, oferece um relato humano e pessoal da jornada de Gates até se tornar uma das figuras mais influentes do mundo.

Gates também enfatizou que o objetivo de sua obra é compartilhar experiências pessoais que moldaram sua trajetória. “Este livro é sobre minha história pessoal – como minha infância, minhas paixões e atividades iniciais me moldaram para ser quem eu sou hoje”, escreveu o bilionário em uma publicação em seu perfil oficial no X.

A antecipação em torno do lançamento já é grande, com expectativas de que o livro revele informações inéditas da vida de Bill Gates. Embora não explore em detalhes os sucessos e desafios de sua trajetória profissional, o livro promete ser uma leitura reveladora para aqueles interessados na formação pessoal de um dos maiores ícones da era tecnológica.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani