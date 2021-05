Bill Gates já transferiu US$ 3 bilhões à ex-mulher, Melinda, após anúncio da separação

Bill Gates já transferiu mais de US$ 850 milhões em ações da Deere & Co, fabricante de máquinas agrícolas, para sua ex-mulher, Melinda French Gates, após o anúncio do divórcio, no dia 03 de maio. De acordo com o Valor Investe, a cedência elevou o valor total das transferências divulgadas publicamente pelo casal para mais de US$ 3 bilhões.

Na última quinta-feira (13), os 2,25 milhões de ações, cerca de 7% da participação de Gates na fabricante de equipamentos com sede em Illinois, foram transferidos para Melinda. A transferência foi relatada na última sexta-feira (14) pelo fundador da Microsoft e seu veículo de investimento, Cascade Investment LLC.

O milionário e a Cascade tem uma participação superior a 10% na Deere & Co, o que aciona a exigência de divulgações. Depois da transferência, o magnata e a Cascade ainda detinham quase 29,3 milhões de ações, ou 9,3% da empresa.

No início deste mês, o empresário já tinha transferido participações em uma engarrafadora da Coca-Cola, uma ferrovia canadense, AutoNation e outras empresas avaliadas em quase US$ 2,4 bilhões para a ex-companheira.

Especialistas em divulgação de valores mobiliários acreditam que Bill e Melinda podem ter dividido outras participações em companhias abertas e fechadas sem ter que fazer divulgações públicas. O patrimônio do ex-casal é de cerca de US$ 130 bilhões, de acordo com a Forbes.

