Bill Gates diz que a IA poderia permitir que os humanos trabalhassem três dias por semana

O rápido avanço da inteligência artificial poderia permitir que os humanos reduzissem a sua semana de trabalho para apenas três dias, uma vez que “as máquinas podem produzir todos os alimentos e outras coisas”, segundo Bill Gates.

“Se você eventualmente conseguir uma sociedade onde você só precisa trabalhar três dias por semana, provavelmente tudo bem”, disse Gates ao programa “What Now?” de Trevor Noah? podcast na terça-feira.

Gates previu que poderia chegar o dia em que as pessoas “não precisariam trabalhar tanto” apenas para sobreviver. Seus comentários foram relatados pelo Business Insider.

Em Março, Gates escreveu que o advento da IA ​​poderia ter um impacto tão grande na sociedade como os telemóveis e a Internet.

“Isso mudará a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, recebem cuidados de saúde e se comunicam”, escreveu Gates em um blog.

“Indústrias inteiras se reorientarão em torno disso. As empresas se distinguirão pela forma como o utilizam.”

No mês passado, Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, previu que a IA permitiria que as pessoas trabalhassem apenas três dias e meio por semana.

“Seus filhos viverão até os 100 anos e não terão câncer por causa da tecnologia e provavelmente trabalharão três dias e meio por semana”, disse o executivo bancário à Bloomberg.

Analistas da Goldman Sachs previram que a IA generativa poderia acabar custando o emprego de 300 milhões de pessoas. Mas Dimon acredita que o medo da IA ​​é infundado.

“As pessoas têm que respirar fundo, ok?” Dimon acrescentou quando questionado sobre a perspectiva de perdas massivas de empregos.

“A tecnologia sempre substituiu os empregos”, disse o banqueiro-chefe. “[A] tecnologia fez coisas inacreditáveis ​​pela humanidade.”

“Mas os aviões caem, os sapatos dos agricultores são mal utilizados… há aspectos negativos”, disse ele.

Gates já havia elogiado a OpenAI como uma das empresas do Vale do Silício na vanguarda da pesquisa em IA.

A empresa entrou em crise depois que seu conselho demitiu o CEO Sam Altman – apenas para a empresa trazê-lo de volta cinco dias depois, após reação de investidores e funcionários que ameaçaram pedir demissão em massa.

Antes da demissão de Altman, vários investigadores enviaram ao conselho de administração uma carta alertando sobre uma poderosa descoberta de IA que, segundo eles, poderia ameaçar a humanidade.

A carta e o algoritmo de IA anteriormente não relatados foram um catalisador que fez com que o conselho destituísse Altman, o garoto-propaganda da IA ​​generativa, disseram fontes à Reuters.

Segundo uma das fontes, a executiva de longa data Mira Murati mencionou o projeto, denominado Q*, aos funcionários na quarta-feira e disse que uma carta foi enviada à diretoria antes dos eventos deste fim de semana.





O fabricante do ChatGPT fez progressos no Q* (pronuncia-se Q-Star), que alguns acreditam internamente que poderia ser um avanço na busca da startup por superinteligência, também conhecida como inteligência artificial geral (AGI), disse uma das pessoas à Reuters.

OpenAI define AGI como sistemas de IA que são mais inteligentes que os humanos.

Dados os vastos recursos computacionais, o novo modelo foi capaz de resolver certos problemas matemáticos, disse a pessoa sob condição de anonimato porque não estava autorizada a falar em nome da empresa.

Embora o desempenho em matemática seja apenas no nível dos alunos do ensino fundamental, a aprovação em tais testes deixou os pesquisadores muito otimistas sobre o sucesso futuro do Q*, disse a fonte.

