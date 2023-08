Bill Gates chamava o sono de ‘preguiça’ e tentava dormir menos que os colegas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 08/08/2023 - 6:09 Compartilhe

O bilionário Bill Gates revelou que dormia o mínimo possível enquanto construía sua fortuna na Microsoft, chamando a necessidade de fechar os olhos de preguiçosa e “desnecessária”.

O titã da tecnologia disse que percebeu a loucura de seu pensamento enquanto discutia a saúde do cérebro durante um podcast com o comediante Seth Rogan e sua esposa, Lauren Miller Rogan.

“Nos meus 30 e 40 anos, quando havia uma conversa sobre sono, era como: ‘Oh, eu só durmo seis horas, e os outros caras dizem: ‘Não, eu só durmo cinco’ e ‘Bem, às vezes eu não durmo’, e eu dizia: ‘Uau, esses caras são tão bons. Tenho que me esforçar mais porque dormir é preguiça e desnecessário”, disse Gates durante o primeiro episódio do podcast, “Unconfuse Me”, no mês passado.

No entanto, desde que o pai de Gates faleceu em 2020 de Alzheimer, o cofundador da Microsoft disse que mudou de opinião sobre a necessidade de um sono adequado.

“Agora, o que sabemos é que, para manter a saúde do cérebro, dormir bem mesmo na adolescência é superimportante”, disse Gates no episódio, centrado na doença de Alzheimer.

“Um dos fatores mais preditivos de qualquer demência, incluindo Alzheimer, é se você está dormindo bem.”

Rogan concordou, lembrando que “quando eu era jovem, a convenção era ‘você dormirá quando estiver morto’”.

Ele acrescentou que a mudança nas atitudes culturais em relação ao sono mudou de forma semelhante às atitudes em relação ao fumo.

“Eles costumavam pensar que fumar é saudável. É semelhante. É onde estamos culturalmente – as coisas que as pessoas pensam e entendem sobre seus próprios cérebros estão onde estavam nas décadas de 1950 e 1960. Está muito longe do que a ciência real reflete”, disse o ator canadense.

Gates começou a monitorar sua “pontuação do sono” diária, que monitora a duração e a qualidade do sono, disse ele.

Esta não foi a primeira vez que Gates confessou que tinha hábitos de sono pouco saudáveis ​​enquanto atuava como arquiteto-chefe de software e depois presidente da Microsoft – cargos que ocupou até 2014, quando deixou o gigante da tecnologia para se concentrar em seu trabalho filantrópico. com a Fundação Bill e Melinda Gates.

“Achei que dormir muito era preguiçoso”, escreveu ele em uma resenha de 2019 do livro “Por que dormimos”, postado em seu blog, GatesNotes.

Ele descreveu o livro como “um especialista explicando os benefícios de uma boa noite de sono”, iniciando a postagem do blog com outra lembrança: “Nos meus primeiros dias na Microsoft, eu rotineiramente passava a noite toda quando tínhamos que entregar um software. ”

“Eu sabia que não era tão esperto quando estava operando principalmente com cafeína e adrenalina, mas estava obcecado com meu trabalho e achava que dormir muito era preguiçoso.”

No entanto, depois de ler o romance de Matthew Walker, “percebo que minhas noites inteiras, combinadas com quase nunca dormir oito horas, cobraram um grande preço”, escreveu o bilionário.

E embora ele admitisse não acreditar em todos os relatos de Walker, “como a forte ligação que ele afirma entre não dormir o suficiente e desenvolver a doença de Alzheimer”, ele reconheceu que “negligenciar o sono prejudica sua criatividade, resolução de problemas, tomada de decisões, aprendizado, memória, saúde do coração, saúde do cérebro, saúde mental, bem-estar emocional, sistema imunológico e até mesmo o seu tempo de vida.”





Gates passou a compartilhar as conclusões do livro sobre como melhorar a higiene do sono.

As dicas, de acordo com Walker, incluíam substituir lâmpadas de LED em seu quarto, manter a temperatura do quarto em 65 graus, limitar a ingestão de álcool e tirar uma soneca curta ao meio-dia antes das 15h.

