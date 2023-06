‘Bilionários buscam viagens arriscadas para se sentirem vivos’, diz psicólogo sobre submersível Titan

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 11:57 Compartilhe

Um piloto e quatro pessoas que estavam a bordo do submarino Titan morreram durante uma implosão. Momentos antes de embarcarem, eles assinaram um termo no qual se comprometeram a assumir os riscos de possíveis acidentes na expedição para observar os destroços do Titanic.

Cinco pessoas morreram após embarcar em um pequeno submarino no Oceano Atlântico;

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que houve uma implosão catastrófica;

Psicólogo afirmou que ricos buscam por “sensação de vitalidade”.

Em entrevista ao portal DailyMail, o psicólogo Scott Lyons, que tem alguns clientes com alto poder aquisitivo, afirmou que as novas tecnologias fizeram com que os ricos quisessem perseguir emoções cada vez mais perigosas.

Para o profissional, os ricos buscam por uma “sensação de vitalidade”, pois já há “segurança em partes de sua vida, como finanças, para que possam buscar a emoção e o risco em outros lugares”.

“A busca por sensações também ocorre com pessoas que desejam aliviar a dor ou evitar a dor. E isso nos dá uma sensação de poder no momento”, completou.

A tripulação do submarino incluiu o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood. Além do piloto e ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet.

Os mergulhos exclusivos custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa. A expedição possui a duração de oito dias e o pacote ainda permite incluir a opção de um mergulho de oito horas até os destroços do Titanic.

Implosão

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou na quinta-feira, 22, que os cinco tripulantes morreram durante a implosão causada pela pressão da água.

Agora as investigações continuam para explicar as causas do acidente.

