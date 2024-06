Bilionário Warren Buffett vai transferir fortuna para fundo filantrópico gerido por filhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2024 - 20:51 Para compartilhar:

O bilionário Warren Buffett, presidente do conselho de administração e CEO da empresa de investimentos Berkshire Hathaway, afirmou que, após a sua morte, sua fortuna será transferida para um fundo de caridade que será gerido por sua filha e por seus dois filhos. A declaração foi feita em entrevista ao jornal americano The Wall Street Journal, na qual deu mais detalhes sobre os planos para a sua herança.

O investidor de 93 anos, que já foi o homem mais rico do mundo e que atualmente continua entre os dez primeiros do ranking de bilionários da Forbes, é dono de uma fortuna de quase US$ 130 bilhões.

Em vida, Buffett tem direcionado parte de seus recursos para a Fundação Bill & Melinda Gates, para a qual doou alguns bilhões de dólares. Mas, a partir de sua morte, essas doações serão cessadas.

Nascido em Omaha, no Estado do Nebraska, do meio-oeste dos Estados Unidos, ele se comprometeu, nas últimas décadas, a doar para causas filantrópicas mais de metade de sua fortuna em vida. Essa meta já teria sido cumprida, uma vez que mais de metade das ações que detinha da Berkshire, que ele assumiu em 1965, já foram doadas.

“Há 8 bilhões de pessoas no mundo, e eu e os meus filhos estamos entre os 100 mil de mais sorte, ou 1%, ou algo assim. Há muitas formas de ajudar as pessoas”, afirmou ao jornal.

Segundo o investidor, as decisões no novo fundo precisarão ser tomadas em unanimidade pelos filhos: Susie, Howie e Peter Buffett. Segundo o patriarca, ele não deixará definições para usos dos recursos, mas os filhos conhecem como pensa sobre filantropia.

Também contou que alterou por diversas vezes o seu testamento, e chegou ao plano atual ao perceber o amadurecimento dos filhos ao longo dos anos. Susie tem 71 anos, Howie, 69, e Peter, 66.

Buffett afirmou que tem confiança nos filhos e que, quando estiver “a seis pés (1,80 metro) abaixo da superfície”, não vai conseguir “fazer um melhor trabalho do que três pessoas que estarão na superfície” e nas quais confia “completamente”.

Na sexta-feira, 28, o grupo Berkshire Hathaway anunciou uma nova rodada de doações à Fundação Bill & Melinda Gates, que recebeu ações avaliadas em US$ 4 bilhões.

Outros US$ 400 milhões em ações seriam repassados à Fundação Susan Thompson Buffett, gerida pela filha Susie e batizada em homenagem à primeira esposa de Warren, que morreu em 2004. Mais US$ 280 milhões em ações foram repassadas a outras instituições filantrópicas relacionadas à família.