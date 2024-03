Bilionário tcheco Kretinsky assume controle do grupo francês Casino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/03/2024 - 20:17 Para compartilhar:

O grupo francês varejista de supermercados Casino, em processo de recuperação judicial, será controlado a partir desta quarta-feira (27) por um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky.

Há quase um ano, Kretinsky, segundo principal acionista do Casino atrás de Jean-Charles Naouri, que dirigiu o grupo por 20 anos, propôs investir 750 milhões de euros (4,04 bilhões de reais) para resgatar o grupo, muito endividado, com a condição de assumir sua direção.

Desde então, o grupo cedeu todas as suas atividades na América Latina e quase todos seus hipermercados na França, e iniciou um plano de recuperação.

O novo Conselho de Administração se reuniu esta noite e nomeou os novos membros do Comitê Executivo do grupo de distribuição.

Jean-Charles Naouri “vai renunciar a todas as suas funções com efeito imediato” e “sem indenização”, havia informado o grupo anteriormente.

Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière e o fundo Attestor vão assumir o controle da Casino.

O bilionário tcheco é o primeiro acionista do grupo de distribuição alemão Metro, de Fnac Darty, e também é proprietário do grupo editorial Editis e várias publicações da imprensa francesa.

No final de 2022, o Casino contava com 200.000 funcionários, 75% deles na América Latina, onde registrava grande parte de seu faturamento. Para reduzir sua dívida, cedeu progressivamente seus ativos nesta região, como o brasileiro Assaí.

No início de 2024, o Casino anunciou que obteve 400 milhões de dólares com a venda de suas ações do colombiano Grupo Éxito, presente também no Uruguai e Argentina, ao salvadorenho Grupo Calleja.

Este mês, o brasileiro Grupo Pão de Açúcar (GPA) lançou um aumento da abertura de capital em cerca de 704 milhões de reais, que fez com que o Casino perdesse o controle do varejista, do qual mantém uma participação de 22,5%.

Em 2023, o faturamento do grupo foi de quase 9 bilhões de euros (R$ 48,5 bilhões), em queda de 4,7%, segundo dados informados no fim de fevereiro, que só incluem as atividades na França.

Após a cessão de muitas de suas lojas a seus concorrentes Intermarché, Auchan e Carrefour, o quadro de funcionários do Casino na França será de 28.212 efetivos, muito menos que os 50.000 que tinha em 2022.

